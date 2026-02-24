Eni Aktie
Marktkap. 55 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Makro- und geopolitische Themen blieben zunächst entscheidend für die Kursentwicklung der Energiewerte, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. In Europa setzt er auf Shell und Galp und bleibt relativ vorsichtig für Equinor und Eni, wo er die stärkere Preisabhängigkeit sieht. Loftings Kursziele steigen im Schnitt um 7 Prozent./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Underweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
18,74 €
|Abst. Kursziel*:
-9,30%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
18,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,46%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|08:16
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)