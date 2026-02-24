DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,1745 -0,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.119 +1,3%Euro 1,1803 +0,2%Öl 71,18 +0,0%Gold 5.187 +0,8%
Eni Aktie

18,78 EUR -0,01 EUR -0,07 %
STU
18,74 EUR +0,05 EUR +0,27 %
GVIE
Marktkap. 55 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Underweight

08:16 Uhr
Eni Underweight
Eni S.p.A.
18,78 EUR -0,01 EUR -0,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Makro- und geopolitische Themen blieben zunächst entscheidend für die Kursentwicklung der Energiewerte, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. In Europa setzt er auf Shell und Galp und bleibt relativ vorsichtig für Equinor und Eni, wo er die stärkere Preisabhängigkeit sieht. Loftings Kursziele steigen im Schnitt um 7 Prozent./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Underweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
18,74 €		 Abst. Kursziel*:
-9,30%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
18,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,46%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:16 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
28.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net Aufschläge in Europa: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt mittags ab
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Minus
Zacks Eni Unveils Energy Discovery in Block CI-501 With Murene South-1X Well
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
Zacks Eni & Thailand's Gulf Development Ink Long-Term LNG Supply Deal
Zacks Eni Launches Congo LNG Phase 2 as FLNG Nguya Arrives Offshore Congo
