Eni Aktie
Marktkap. 55,59 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im vergangenen Quartal die Erwartungen dank positiver Steuereffekte im niedrigen einstelligen Prozentbereich übertroffen, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Die anschließende Analystenkonferenz habe eine solide Botschaft mit Blick auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie geliefert, die beim Kapitalmarkttag Mitte März im Fokus stehe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:46 / GMT
Zusammenfassung: Eni Underweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
19,57 €
|Abst. Kursziel*:
-10,57%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
19,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,36%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|10:31
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)