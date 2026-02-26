JP Morgan Chase & Co.

Eni Underweight

10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im vergangenen Quartal die Erwartungen dank positiver Steuereffekte im niedrigen einstelligen Prozentbereich übertroffen, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Die anschließende Analystenkonferenz habe eine solide Botschaft mit Blick auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie geliefert, die beim Kapitalmarkttag Mitte März im Fokus stehe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:46 / GMT

