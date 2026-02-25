JP Morgan Chase & Co.

Salesforce Overweight

11:56 Uhr

Aktie in diesem Artikel Salesforce 156,30 EUR -6,22 EUR -3,83% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 365 auf 320 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Diese seien "statisch" gewesen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Der Software-Entwickler wolle jedoch das aus eigener Kraft erreichte Wachstum im zweiten Geschäftshalbjahr wieder beschleunigen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com