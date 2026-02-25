DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8455 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Salesforce Aktie

156,30 EUR -6,22 EUR -3,83 %
STU
184,27 USD -1,19 USD -0,64 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 147,01 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN US79466L3024

Symbol CRM

JP Morgan Chase & Co.

Salesforce Overweight

11:56 Uhr
Salesforce Overweight
Salesforce
156,30 EUR -6,22 EUR -3,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 365 auf 320 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Diese seien "statisch" gewesen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Der Software-Entwickler wolle jedoch das aus eigener Kraft erreichte Wachstum im zweiten Geschäftshalbjahr wieder beschleunigen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 191,75		 Abst. Kursziel*:
66,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 184,27		 Abst. Kursziel aktuell:
73,66%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 281,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Salesforce zu myNews hinzufügen