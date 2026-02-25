Salesforce Aktie
Marktkap. 147,01 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 365 auf 320 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Diese seien "statisch" gewesen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Der Software-Entwickler wolle jedoch das aus eigener Kraft erreichte Wachstum im zweiten Geschäftshalbjahr wieder beschleunigen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 191,75
|Abst. Kursziel*:
66,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 184,27
|Abst. Kursziel aktuell:
73,66%
|
Analyst Name:
Mark R Murphy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 281,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
