DAX 25.295 +0,5%ESt50 6.196 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8420 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.578 +0,1%Euro 1,1812 +0,0%Öl 69,52 -2,0%Gold 5.171 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 Bayer BAY001 freenet A0Z2ZZ Amazon 906866 Gerresheimer A0LD6E Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Salesforce im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salesforce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salesforce Aktien-Sparplan
161,72 EUR -0,80 EUR -0,49 %
STU
189,26 USD +3,80 USD +2,05 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 147,01 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0B87V

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US79466L3024

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRM

Goldman Sachs Group Inc.

Salesforce Buy

13:51 Uhr
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
161,72 EUR -0,80 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 330 auf 281 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend sei, inwieweit die Amerikaner mit dem KI-Tool Agentforce sinnvollere Lösungen anbieten können als neuere Konkurrenz, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag angesichts der negativen Kursreaktion auf den Geschäftsbericht. Und dann, ob das Unternehmen diese auch entsprechend gut monetarisieren könne, um die Gewinnerwartungen anzutreiben und Skepsis zu widerlegen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Buy

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 281,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 191,75		 Abst. Kursziel*:
46,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 189,26		 Abst. Kursziel aktuell:
48,47%
Analyst Name:
Gabriela Borges 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

13:51 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:31 Salesforce Overweight Barclays Capital
11:56 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Salesforce

finanzen.net Zahlen präsentiert Salesforce-Aktie tiefer: SAP-Rivale übertrifft die Erwartungen - Umsatzausblick enttäuscht Salesforce-Aktie tiefer: SAP-Rivale übertrifft die Erwartungen - Umsatzausblick enttäuscht
finanzen.net KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt
dpa-afx ROUNDUP: Salesforce kann Sorgen um KI-Bedrohung nicht zerstreuen - Aktie fällt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Salesforce auf 252 Dollar - 'Overweight'
TraderFox Blind vor KI-Angst! Warum die Börse den historischen Rekordlauf von Salesforce völlig übersieht!
dpa-afx Salesforce kann Sorgen um KI-Bedrohung nicht zerstreuen - Aktie fällt
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce zieht am Mittwochabend an
finanzen.net Gewinne in New York: Dow Jones klettert
Zacks Salesforce Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
Benzinga Stock Market Today: Dow Futures Slide, S&amp;P 500, Nasdaq Gain Ahead Of Weekly Jobless Claims—Nvidia, Salesforce, Trade Desk In Focus
Benzinga Nvidia, Snowflake, IonQ, Salesforce And The Trade Desk: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Zacks Salesforce (CRM) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Salesforce (CRM) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
Business Times Salesforce gives disappointing sales outlook, feeds AI fears
Benzinga Salesforce Stock Slides As Soft Revenue Guidance Adds To AI Concerns
Financial Times Salesforce chief dismisses ‘SaaS-pocalypse’ fears of AI overtaking business software
RSS Feed
Salesforce zu myNews hinzufügen