Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen.
Bei weiter anziehenden Volumina und der inzwischen abgeschlossenen Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sollte die Bewertung nun wieder steigen, da der Portfolio-Umbau auf Produktkategorien mit höherem Wachstum ausgerichtet sei, schrieb Celine Pannuti am Dienstag vor den Quartalszahlen des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|16:21
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
