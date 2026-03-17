Jefferies & Company Inc.

Prosus Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 65,50 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte seine Schätzungen für das Beteiligungsunternehmen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Er bezog dabei erstmals den Kauf von Just Eat Takeaway in seine Schätzungen für 2026 ein. Für die Jahre 2027 und 2028 kürzte er seine operativen Schätzungen allerdings etwas wegen vorsichtigerer Annahmen für den übernommenen Essenslieferdienst./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com