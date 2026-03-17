Prosus Aktie
Marktkap. 101,71 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 65,50 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte seine Schätzungen für das Beteiligungsunternehmen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Er bezog dabei erstmals den Kauf von Just Eat Takeaway in seine Schätzungen für 2026 ein. Für die Jahre 2027 und 2028 kürzte er seine operativen Schätzungen allerdings etwas wegen vorsichtigerer Annahmen für den übernommenen Essenslieferdienst./rob/tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,84 €
|Abst. Kursziel*:
41,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,46%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|08:01
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.