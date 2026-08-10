Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 32,38 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
AI Analyse
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die Aktien von Düngemittelherstellern hätten in der vergangenen Woche nur einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn angesichts der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten, steigender internationaler Erdgaspreise und hoher Agrarpreise sei das fundamentale Umfeld weiterhin stark. Gestützt werde die Branche damit durch anhaltende Versorgungsengpässe./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 77,54
|Abst. Kursziel*:
9,62%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 77,64
|Abst. Kursziel aktuell:
9,48%
|
Analyst Name:
Andrew Wong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 73,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|17:36
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.07.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital