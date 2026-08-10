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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

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67,22 EUR -0,30 EUR -0,44 %
STU
77,64 USD -0,80 USD -1,02 %
BTT
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Marktkap. 32,38 Mrd. EUR

KGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

17:36 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
67,22 EUR -0,30 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die Aktien von Düngemittelherstellern hätten in der vergangenen Woche nur einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn angesichts der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten, steigender internationaler Erdgaspreise und hoher Agrarpreise sei das fundamentale Umfeld weiterhin stark. Gestützt werde die Branche damit durch anhaltende Versorgungsengpässe./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 77,54		 Abst. Kursziel*:
9,62%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 77,64		 Abst. Kursziel aktuell:
9,48%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 73,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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