Top News
Ahold Delhaize-Aktie: Übernahme hilft Wachstum Ahold Delhaize-Aktie: Übernahme hilft Wachstum
VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren
RELX Aktie

Marktkap. 69,07 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol RLXXF

Bernstein Research

RELX Outperform

09:16 Uhr
RELX Outperform
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
38,28 EUR -0,32 EUR -0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4345 Pence auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Mediensektor, der Anlegern derzeit Sorgen bereite. Das Interesse der Investoren an diesem Thema lasse nicht nach. Er hat eine positive Einstellung zu großen Sektorwerten wie Relx, Publicis, Wolters Kluwer und Universal Music, die "an der Spitze der KI-Debatte" stünden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

