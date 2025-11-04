RELX Aktie
Marktkap. 69,07 Mrd. EURKGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4345 Pence auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Mediensektor, der Anlegern derzeit Sorgen bereite. Das Interesse der Investoren an diesem Thema lasse nicht nach. Er hat eine positive Einstellung zu großen Sektorwerten wie Relx, Publicis, Wolters Kluwer und Universal Music, die "an der Spitze der KI-Debatte" stünden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / UTC
Zusammenfassung: RELX Outperform
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
43,45 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
38,44 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,88 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|09:16
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
