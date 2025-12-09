DAX24.094 +0,2%Est505.712 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,1%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.527 -0,4%Euro1,1647 +0,1%Öl62,70 +0,3%Gold4.204 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps. Fit in Sachen Geldanlage? Der ETF Buddy Newsletter bringt monatlich praxisnahe Tipps.
Analyse: So bewertet Bernstein Research die Heidelberg Materials-Aktie Analyse: So bewertet Bernstein Research die Heidelberg Materials-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Relx auf 'Buy' - Ziel 3700 Pence

09.12.25 11:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35,00 EUR 1,36 EUR 4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RELX zwar von 4072 auf 3700 Pence gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Jahr 2025 habe für die europäischen Medien- und Online-Branche schwach begonnen und sich dann noch verschlechtert, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Frage sei, ob 2026 besser wird. Die Expertin sieht jedenfalls Value in der Branche. Fallende Zinsen könnten im kommenden Jahr der Konjunktur zugutekommen./bek/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf RELX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RELX

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
09:11RELX BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025RELX OutperformBernstein Research
24.10.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025RELX OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025RELX BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:11RELX BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025RELX OutperformBernstein Research
21.10.2025RELX OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025RELX BuyUBS AG
11.09.2025RELX OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
28.07.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
25.04.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
28.06.2024RELX Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.07.2006Reed Elsevier sellGoldman Sachs
17.07.2006Reed Elsevier Plc sellGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RELX PLC (ex Reed Elsevier) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen