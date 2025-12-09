ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Relx auf 'Buy' - Ziel 3700 Pence
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RELX zwar von 4072 auf 3700 Pence gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Jahr 2025 habe für die europäischen Medien- und Online-Branche schwach begonnen und sich dann noch verschlechtert, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Frage sei, ob 2026 besser wird. Die Expertin sieht jedenfalls Value in der Branche. Fallende Zinsen könnten im kommenden Jahr der Konjunktur zugutekommen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
