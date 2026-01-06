RELX Aktie
Marktkap. 64,91 Mrd. EURKGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen.
Daniel Kerven betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Chancen für den Medienkonzern durch KI. Das KI-Glas sei nicht halb voll, es laufe eher über, schrieb er. Der jüngste Kursrücksetzer eröffne überzeugende Einstiegschancen./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT
Zusammenfassung: RELX Overweight
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,70 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,32 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|15:21
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
