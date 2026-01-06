JP Morgan Chase & Co.

RELX Overweight

15:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen.

Daniel Kerven betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Chancen für den Medienkonzern durch KI. Das KI-Glas sei nicht halb voll, es laufe eher über, schrieb er. Der jüngste Kursrücksetzer eröffne überzeugende Einstiegschancen./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

