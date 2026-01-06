DAX 25.062 +0,7%ESt50 5.914 -0,3%MSCI World 4.501 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.609 +0,3%Bitcoin 77.975 -2,7%Euro 1,1694 +0,0%Öl 60,20 -0,5%Gold 4.448 -1,0%
RELX Aktie

36,32 EUR +0,54 EUR +1,51 %
STU
33,55 CHF +0,84 CHF +2,56 %
BRX
Marktkap. 64,91 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol RLXXF

JP Morgan Chase & Co.

RELX Overweight

15:21 Uhr
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
36,32 EUR 0,54 EUR 1,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen.

Daniel Kerven betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Chancen für den Medienkonzern durch KI. Das KI-Glas sei nicht halb voll, es laufe eher über, schrieb er. Der jüngste Kursrücksetzer eröffne überzeugende Einstiegschancen./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Overweight

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,70 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,32 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

15:21 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 RELX Buy Deutsche Bank AG
05.11.25 RELX Outperform Bernstein Research
24.10.25 RELX Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

