RELX Aktie

33,80 EUR -0,46 EUR -1,34 %
STU
32,07 CHF +0,32 CHF +1,00 %
BRX
Marktkap. 63,2 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol RLXXF

Deutsche Bank AG

RELX Buy

09:11 Uhr
RELX Buy
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
33,80 EUR -0,46 EUR -1,34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Relx zwar von 4072 auf 3700 Pence gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Jahr 2025 habe für die europäischen Medien- und Online-Branche schwach begonnen und sich dann noch verschlechtert, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Frage sei, ob 2026 besser wird. Die Expertin sieht jedenfalls Value in der Branche. Fallende Zinsen könnten im kommenden Jahr der Konjunktur zugutekommen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

09:11 RELX Buy Deutsche Bank AG
05.11.25 RELX Outperform Bernstein Research
24.10.25 RELX Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 RELX Buy UBS AG
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Rot
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne
Financial Times Relx thrives by swapping journals for data
PR Newswire As Flood Risk Escalates, LexisNexis Risk Solutions Delivers Additional Clarity on Climate Change Scenarios Over the Next 75 Years
Benzinga A Look Into RELX Inc&#39;s Price Over Earnings
PR Newswire LexisNexis U.S. Insurance Demand Meter: U.S. Consumer Auto Shopping Stays Strong, Registers as 'Hot' in Q3
PR Newswire LexisNexis Risk Solutions Receives Two Recognitions at Regulation Asia Awards for Excellence 2025 for Fraud and Financial Crime Prevention Innovation
PR Newswire New Medical Insights from LexisNexis Health Intelligence Helps Life Insurers Expand Accelerated Programs, Mitigate Mortality Slippage and Improve Customer Experience
PR Newswire LexisNexis® Risk Solutions Launches APAC Data Centre in Malaysia to Enhance Fraud Prevention
PR Newswire LexisNexis U.S. Home Insurance Trends Report Highlights Rising Peril Severity as Catastrophic Claims Hit Seven-Year High
