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PUMA Aktie

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27,09 EUR +0,97 EUR +3,71 %
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Marktkap. 4,14 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol PMMAF

Deutsche Bank AG

PUMA SE Hold

09:26 Uhr
PUMA SE Hold
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
27,09 EUR 0,97 EUR 3,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich noch in der Anfangsphase seiner Marken-Neuausrichtung, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Nach einer besseren Umsatzentwicklung im ersten Quartal dürften sich im zweiten Jahresviertel weitere Anzeichen für den Strategiewechsel ergeben./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,98 €		 Abst. Kursziel*:
-7,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,72%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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MotleyFool Puma (PBYI) Q1 2026 Earnings Call Transcript
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