DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Microsoft Aktie

444,90 EUR -2,80 EUR -0,63 %
STU
516,27 USD -0,77 USD -0,15 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,34 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

08:01 Uhr
Microsoft Outperform
Microsoft Corp.
444,90 EUR -2,80 EUR -0,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der KI-Deal mit Rechenzentrum-Anbieter Iren stärke Microsoft durch beschleunigten Kapazitätsausbau bei guter Kostenkontrolle, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er erinnerte daran, dass OpenAI jüngst bei AWS auch Rechenleistung bestellte. Das Rennen um KI-Rechenleistung werde intensiver./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:12 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Outperform

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 517,03		 Abst. Kursziel*:
23,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 516,27		 Abst. Kursziel aktuell:
23,97%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 634,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

08:01 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.10.25 Microsoft Buy UBS AG
30.10.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Glorreiche Sieben S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026 S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus
dpa-afx IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden in KI-Cloudkapazitäten
dpa-afx Amazon-Aktie auf Rekordhoch: OpenAI sichert sich Rechenleistung für Milliardensumme
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Abschlägen
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer
finanzen.net Börse New York in Rot: Dow Jones fällt
finanzen.net Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Montagnachmittag ins Plus
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Cointelegraph BTC miner IREN lands $9.7B Microsoft deal, accelerating industry pivot to GPUs
MotleyFool Is Microsoft Stock an Undervalued AI Stock to Buy?
Benzinga Nvidia Rallies As Microsoft Expands AI Infrastructure In Middle East With US Backing
MarketWatch IREN’s stock is soaring. Why its new Microsoft deal could be ’game-changing.’
Benzinga IREN Skyrockets After Sealing $9.7 Billion AI Cloud Deal With Microsoft
Financial Times US allows Microsoft to ship Nvidia AI chips to use in UAE for first time
Benzinga Elon Musk Says Bill Gates Is &#39;Not Strong&#39; In Science, Recalling Visit To Tesla Factory Where He Dismissed Long-Range Semitrucks As &#39;Impossible&#39;
MotleyFool OpenAI's Latest Move Just Made Microsoft a No-Brainer Buy
