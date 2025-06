S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: Über diese Dividende können sich Best Buy-Aktionäre freuen

Stockdividende

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Best Buy-Aktionäre über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Best Buy am 13.06.2025 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3,76 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 2,17 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Best Buy umfasst 807,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 0,749 Prozent.

Best Buy- Dividendenrenditeanpassung

Via New York beendete der Best Buy-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 69,60 USD. Das Best Buy-Papier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,49 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 4,86 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Best Buy via New York 23,73 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -18,81 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Best Buy- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3,85 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 5,53 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten der Best Buy-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Best Buy beträgt aktuell 14,777 Mrd. USD. Das KGV von Best Buy beläuft sich aktuell auf 19,58. Im Jahr 2025 erzielte Best Buy einen Umsatz von 41,528 Mrd.USD sowie ein EPS von 4,31 USD.

