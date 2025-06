Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags

NYSE-Handel im Fokus

Der S&P 500 notiert heute im negativen Bereich.

Am Freitag sinkt der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,41 Prozent auf 6.020,49 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 46,944 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,910 Prozent auf 5.990,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6.045,26 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 5.974,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.024,88 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,264 Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.886,55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.03.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.521,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.06.2024, wurde der S&P 500 auf 5.433,74 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 2,59 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.147,43 Punkte. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell CF Industries (+ 6,38 Prozent auf 99,82 USD), Oracle (+ 5,62 Prozent auf 211,09 USD), Archer Daniels Midland (+ 4,41 Prozent auf 51,85 USD), Halliburton (+ 4,00 Prozent auf 22,86 USD) und The Mosaic (+ 3,96 Prozent auf 35,96 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Adobe (-5,09 Prozent auf 392,62 USD), Visa (-5,02 Prozent auf 352,74 USD), MasterCard (-4,71 Prozent auf 561,50 USD), PayPal (-4,60 Prozent auf 61,78 EUR) und Monolithic Power Systems (-4,21 Prozent auf 688,32 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 15.442.816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,045 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net