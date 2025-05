Handel in New York: Anleger lassen S&P 500 am Donnerstagnachmittag steigen

Index im Blick

Das macht der S&P 500 am Nachmittag.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,16 Prozent fester bei 5.897,92 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 47,595 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,920 Prozent stärker bei 5.942,71 Punkten, nach 5.888,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.873,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.943,13 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,749 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5.560,83 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.954,50 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.05.2024, den Wert von 5.266,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 0,500 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.147,43 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Estée Lauder Companies (+ 3,89 Prozent auf 68,85 USD), DXC Technology (+ 3,61 Prozent auf 15,48 USD), Organon Company (+ 3,61 Prozent auf 9,48 USD), The Hershey (+ 3,43 Prozent auf 161,24 USD) und NVIDIA (+ 3,29 Prozent auf 139,24 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Advance Auto Parts (-9,49 Prozent auf 47,71 USD), Best Buy (-8,04 Prozent auf 65,77 USD), HP (-7,56 Prozent auf 25,15 USD), Bath Body Works (-7,19 Prozent auf 28,29 USD) und Salesforce (-4,76 Prozent auf 262,90 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 54.108.114 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,015 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

