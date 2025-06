10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX im Minus erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit moderaten Verlusten und dürfte damit vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seine Vortagsverluste anknüpfen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Rot

Die Märkte in Fernost finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,78 Prozent auf 38.836,56 Punkte hinzu und erreicht damit ein Viermonatshoch. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,05 Prozent tiefer bei 3.385,77 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 1,27 Prozent auf 23.676,59 Einheiten nach.

3. Fed-Zinsentscheid am Abend

Heute nach Handelsschluss in Europa informiert zudem die US-Notenbank über ihre weitere Geldpolitik . "Die Fed wird Donald Trumps Drängeln in Richtung der ersten Leitzinssenkung in diesem Jahr erneut nicht nachgeben", glaubt Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck. Denn obwohl die US-Inflation im Mai abermals unter den Markterwartungen gelegen habe, sei die zukünftige Inflationsentwicklung ungewiss.

Wer­bung Wer­bung

4. Amazon-CEO rechnet mit sinkendem Personalbedarf aufgrund KI-Einsatz

Das Amazon -Management geht davon aus, dass durch Software mit Künstlicher Intelligenz die Zahl der Mitarbeiter in Büros des weltgrößten Online-Händlers sinken wird. Zur Nachricht

5. Airbus hebt Dividende an und bestätigt Ausblick

Airbus stellt den Aktionären höhere Ausschüttungen in Aussicht: Die Dividendenausschüttungsquote soll von derzeit 30 bis 40 Prozent auf künftig 30 bis 50 Prozent erhöht werden, kündigte der Flugzeughersteller anlässlich des Investorentages an. Zur Nachricht

6. KPS dementiert Ende der Gespräche mit Warburg über Gerresheimer-Deal

Eine Übernahme von Gerresheimer durch Warburg Pincus und KPS Capital Partners ist weiterhin möglich. Wie Gerresheimer mitteilte, hat KPS dem Unternehmen auf Nachfrage mitgeteilt, dass weiterhin Gespräche mit Warburg Pincus geführt werden. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

7. Merz zeigt sich zuversichtlich und erwartet Handelsdeal mit den USA

Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet bis zum 9. Juli einen Handelsdeal mit den USA - allerdings nicht für alle Bereiche. Zur Nachricht

8. VW zeigt fahrerlosen E-Bulli - Zulassung ab 2027 angestrebt

Volkswagen hat sein erstes komplett autonom fahrendes Serienauto präsentiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise geben etwas nach.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1504 US-Dollar und damit mehr als am Vortag.