Sorge vor Eskalation im Iran: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Gewinnentwicklung von Oracle begeistert -- Airbus erwartet wachsende Flugzeugnachfrage

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag moderat abwärts gehen. Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,67 Prozent tiefer bei 23.788 Punkten. Am Vortag schloss er 0,16 Prozent tiefer bei 23.948,90 Punkten.

Der TecDAX wird ebenfalls in Rot erwartet. Er ging am Mittwoch mit minus 0,34 Prozent bei 3.912,54 Zählern aus dem Handel. Der DAX wird am Donnerstag tiefer erwartet und dürfte sich dabei der nächsten Zwischenmarke bei 23.740 Punkten nähern. Gestern fiel der Index erstmals seit Mitte April unter seine 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. "Beim DAX ist die Luft raus", konstatiert Marktstratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber "dpa-AFX". Am vergangenen Donnerstag hatte der DAX noch bei 24.479 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Im Nahen Osten nimmt die Besorgnis über einen möglichen israelischen Angriff auf den Iran zu. Aus Sicherheitsgründen ziehen die USA einen Teil ihres Botschaftspersonals aus dem Irak ab. Hintergrund sind Befürchtungen, dass die iranische Führung im Falle eines israelischen Angriffs Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Militärstützpunkte in der Region anordnen könnte, da die USA ein enger Verbündeter Israels sind.





Die europäischen Börsen werden am Donnerstag leichter erwartet. Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich zeitweise 0,7 Prozent auf 5.356 Punkten. Am Vortag schloss er 0,41 Prozent tiefer bei 5.393,15 Punkten. Auch am Donnerstag dürften sich die Verluste an den europäischen Börsen fortsetzen. "Die Übergewichtung Europas wird offensichtlich etwas abgebaut", sagte ein Händler laut "Dow Jones Newswires". Zudem würden Marktteilnehmer darauf warten, ob zwischen den EU und den USA ein Handelsabkommen zustande komme. Auch die neuen Spannungen im mittleren Osten belasten. "Die Chancen auf eine friedliche Lösung im Streit um das iranische Atomprogramm sinken", so der Händler weiter.





Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch unbeständig. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung höher und bewegte sich dann zunächst weiterhin auf grünem Terrain. Im Anschluss sprang er zwischen Gewinnen Und Verlusten hin und her. Er beendete die Sitzung unbewegt bei 42.865,77 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete im Plus, drehte dann jedoch in die Verlustzone. Er schloss 0,50 Prozent im Minus bei 19.615,88 Zählern. Wie bereits in den Vortagen hatten die US-Börsen auch am Mittwoch Mühe gehabt, eine klare Richtung einzuschlagen. Zwar sorgten neue Inflationszahlen und Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China zeitweise für Rückenwind, dieser verpuffte im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder. Die Erholung von den Belastungen durch den Zollstreit im April verlor damit weiter an Schwung. Einen Impuls lieferte die Meldung, dass sich die USA und China laut US-Präsident Donald Trump grundsätzlich auf einen Abbau von Exportbeschränkungen bei seltenen Erden verständigt hätten. Allerdings dämpfte Trump über die Plattform Truth Social gleich wieder die Erwartungen, indem er betonte, dass eine formelle Einigung mit Chinas Präsident Xi Jinping noch ausstehe. Auch die Inflationsdaten trugen zur kurzfristigen Kursstimmung bei. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai schwächer als erwartet - der vierte Monat in Folge mit moderater Teuerung. Das nährt am Markt die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank, insbesondere falls Handelskonflikte die Wirtschaft weiter belasten sollten.