Die zehn größten Übernahmen aller Zeiten

Der Unternehmenskauf - auch Akquisition oder Übernahme genannt - gilt als wirtschaftliche und rechtliche Transaktion, die den Verkauf eines Unternehmens oder von Unternehmensbeteiligungen an einen Käufer beinhaltet. Die Kaufpreiszahlung kann dabei monetärer Natur sein oder aber auf Grundlage eines Tausches von Unternehmensanteilen ablaufen. Das folgende Ranking bildet eine Auflistung der größten Unternehmenskäufe und -übernahmen aller Zeiten nach ihrem Transaktionswert ab. Die dabei verwendeten Daten stammen aus Informationen, die den Experten des Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances kurz IMAA, vorliegen; Stand der Daten ist Oktober 2020.

Quelle: finanzen.net, Bild: Jorma Bork / pixelio.de