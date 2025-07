Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Nachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,62 USD abwärts.

Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 25,62 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 25,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,63 USD. Zuletzt wechselten 790.740 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 31,54 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 18,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 18,36 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,72 Mrd. USD – eine Minderung von 7,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,88 Mrd. USD eingefahren.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Pfizer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

