Das sind die schlimmsten Steueroasen

Platz 17: Das Ranking

Privatleute schaffen ihr Vermögen gerne ins Ausland, aber auch Unternehmen machen es sich in diversen Steueroasen gemütlich. Das Europäische Parlament führt die schlimmsten Steueroasen in der "EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete" auf - um dann Steuerbetrug in diesen Regionen zu bekämpfen. Neben der "schwarzen Liste" gibt es eine "graue Liste" mit Ländern und Gebieten, welche der EU Reformen zugesagt, diese aber noch nicht umgesetzt haben. In diesem Ranking werden die Regionen auf der schwarzen Liste in beliebiger Reihenfolge vorgestellt. Als Quelle dient die offizielle EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete. Stand der Daten ist der 14. Februar 2023.

Quelle: Europäisches Parlament, Bild: Jag cz / Shutterstock.com