Die Aktien aus der deutschen Rüstungsbranche haben sich am Mittwoch nach der jüngsten Korrektur von ihren Rekordhochs stabilisiert.

Nach Gewinnmitnahmen in den vergangenen drei Tagen legen die Papiere von HENSOLDT, RENK und Rheinmetall via XETRA zu. So gewinnt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 2,42 Prozent auf 1.712,00 Euro, HENSOLDT-Papier steigen 3,2 Prozent auf 93,60 Euro und RENK klettern 4,22 Prozent auf 71,14 Euro.

Die Anteile von RENK waren in der Spitze seit Jahresbeginn um fast 370 Prozent nach oben geschnellt. Daraufhin hatte die Bank of America sie am Vortag gleich um zwei Investmentstufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt, was dem Kurs ein Minus von fast 12 Prozent eingebrockt und auch Rheinmetall und HENSOLDT belastet hatte.

Trotz der Verluste in den vergangenen Handelstagen liegen die Papiere im bisherigen Jahresverlauf deutlich im Plus. So legten die Papiere von Rheinmetall seit Ende 2024 um weiter knapp 172 Prozent zu und bauten damit ihr Plus seit dem Start des russischen Angriffskriegs auf mehr als 1.600 Prozent aus.

Mit einer Marktkapitalisierung von 75 Milliarden Euro zählt das Unternehmen inzwischen zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen hierzulande. HENSOLDT kommt auf etwas mehr als zehn Milliarden Euro und RENK auf fast sieben Milliarden Euro.

