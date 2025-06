10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte am Donnerstag nachgeben. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise 0,74 Prozent tiefer bei 23.772 Punkten. Belastend dürften zunehmende Sorgen um einen möglichen israelischen Angriff auf den Iran sowie dessen Konsequenzen wirken.

2. Börsen in Fernost überwiegend im Minus

Die asiatischen Indizes geben am Donnerstag mehrheitlich nach. In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,54 Prozent auf 38.215 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil bei 3.402 Zählern auf Vortagesniveau. Der Hang Seng in Hongkong gibt daneben zeitweise um 0,91 Prozent auf 24.145 Einheiten nach.

3. Gewinnentwicklung von Oracle begeistert

Im letzten Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2025 erzielte Oracle 1,70 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,14 US-Dollar in den Büchern verzeichnet gewesen war. Experten hatten das EPS für das abgelaufene Jahresviertel im Vorfeld auf 1,64 US-Dollar geschätzt. Zur Nachricht

4. Prosus verdoppelt Gewinnprognose dank starker Tencent-Beteiligung

Die Beteiligungsholding Prosus hat zuletzt deutlich von Zuwächsen bei ihren Online-Investments profitiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende März) dürfte sich der Gewinn je Aktie aus den fortlaufenden Geschäften im besten Fall verdoppelt haben, teilte das Unternehmen mit Zur Nachricht

5. Airbus zeigt sich optimistisch für steigende Flugzeugnachfrage - mehr Flugverkehr erwartet

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus rechnet für nächsten zwei Jahrzehnte mit einem weiter wachsenden Bedarf an neuen Jets. In den Jahren bis 2044 würden voraussichtlich rund 43.400 neue Passagier- und Frachtflugzeuge benötigt, teilte der Konzern am Donnerstag kurz vor der weltgrößten Flugzeugmesse in Le Bourget bei Paris mit. Zur Nachricht

6. Krypto-Investition nach Trump-Treffen: Darum setzt ein Saudischer Prinz plötzlich auf XRP

Nach einem Treffen mit Donald Trump investiert ein saudischer Prinz 121 Millionen Dollar in XRP. Ist dies der Startschuss für eine neue Ära institutioneller Krypto-Investitionen? Zur Nachricht

7. NVIDIA-Aktie zunehmend im Schatten: Diese KI-Aktie rückt in den Fokus der Top-Investoren

Mehrere Milliardäre haben NVIDIA-Aktien abgestoßen und setzen stattdessen auf eine KI-Aktie mit beeindruckender Wachstumsbilanz. Das steckt hinter dem Strategiewechsel. Zur Nachricht

8. Chinesische Förderkampagne für E-Autos auf dem Land - Tesla mit von der Partie

Tesla-Modelle sind nun erstmals Teil einer von der chinesischen Regierung unterstützten Initiative, die den Verkauf von Elektro- und Hybridfahrzeugen in ländlichen Regionen fördern soll. Zur Nachricht

9. Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise kommen am frühen Donerstag deutlicher zurück von den letzten Ständen am Vortag. Da hatten sie aber bereits sehr stark zugelegt um über 5 Prozent. Ein Barrel Öl der Sorte Brent kostet zeitweise 69,49 US-Dollar, der Preis für WTI liegt daneben bei 67,96 US-Dollar.

10. Euro steigt leicht

Der Euro kann am Donnerstagmorgen gegenüber dem US-Dollar zulegen. Zeitweise kostet ein Euro 1,15,16 US-Dollar. Damit steigt der Kurs der Gemeinschaftswährung über die Marke von 1,15 US-Dollar, an der er am Mittwoch noch knapp vorbeigeschrammt war.