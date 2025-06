Beauty und KI

L’Oréal geht eine strategische Partnerschaft mit NVIDIA ein, um künstliche Intelligenz im Beautybereich massiv auszubauen.

• Strategische Allianz: L’Oréal und NVIDIA treiben KI-Integration im Beautybereich voran

• Schnellere, präzisere und sicherere KI-Systeme für Marketing und Kundenservice geplant

• Digitalisierung der Kosmetikbranche



L’Oréal setzt auf NVIDIA

Der französische Kosmetikriese L’Oréal hat am Mittwoch eine umfassende Zusammenarbeit mit dem US-Chiphersteller NVIDIA bekanntgegeben. Ziel der Partnerschaft ist es, künstliche Intelligenz (KI) in zahlreichen Geschäftsbereichen zu skalieren - darunter KI-generierte Werbekampagnen, personalisierte Produktempfehlungen und automatisierte Kundeninteraktionen, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung von L’Oréal hervorgeht. Dabei sollen "bahnbrechende, völlig neue Schönheitserlebnisse" geschaffen werden, denn "die Produktsuche verändert sich. Der Einkauf verändert sich. Die Kundenbindung verändert sich. Mit KI verändert sich so vieles", wird Asmita Dubey, Chief Digital and Marketing Officer der L’Oréal Groupe, in dem Schreiben zitiert.

Mit KI zur Zukunft der Schönheit

Zum Einsatz kommt demnach die NVIDIA AI Enterprise-Plattform, eine Sammlung spezialisierter Microservices zur Verwaltung und Optimierung von KI-Anwendungen. "Unser Fokus liegt darauf, mit Kreativität und Technologie ein beispielloses Kundenmanagement zu fördern, da transformative Technologien wie Gen-KI und agentenbasierte KI unsere Kundenerwartungen neu definieren", so Dubey. Und weiter: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit NVIDIA, um das Potenzial von KI zu nutzen, die Kreativität zu steigern und die Schönheitsträume der Verbraucher wahr werden zu lassen". Des Weiteren erklärte L’Oréal-Vice President und General Manager Retail und CPG Azita Martin auf der Technologiemesse VivaTech 2025 im Rahmen der Pressekonferenz "New Frontiers of Beauty": "Generative KI bringt digitale Intelligenz und Agilität in Unternehmen. Durch den Einsatz von NVIDIA AI Enterprise ermöglicht L’Oréal schnelle Innovation, Skalierbarkeit sowie personalisiertes Marketing und Werbung, die die Kundenbindung und -konversion verbessern. Gemeinsam mit NVIDIA erschließt L’Oréal das volle Potenzial von KI im Beauty-Bereich und macht Beauty-Erlebnisse für Verbraucher noch nahtloser, lohnender und unterhaltsamer".

Über finanzielle Details der Partnerschaft äußerten sich die Unternehmen nicht. Klar ist jedoch: Die Beauty-Branche wird zunehmend zum Testfeld für innovative Tech-Lösungen, und L’Oréal scheint sich als Vorreiter dieser Entwicklung positionieren zu wollen.

So reagieren die Aktien von L’Oréal und NVIDIA

An den Aktienmärkten nehmen Anleger die Nachrichten zunächst wenig beeindruckt auf: Während die L’Oréal-Aktie an der EURONEXT Paris zwischenzeitlich um 0,76 Prozent auf 379,40 Euro fällt, steht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 0,73 Prozent tiefer bei 142,90 US-Dollar.

