Zwischenergebnis im Handelsstreit erreicht: DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün -- Musk kündigt Robotaxi-Service für Juni an -- Meta, Inditex, Apple, GameStop im Fokus

Zur Wochenmitte stabilisiert sich der DAX nach seinem jüngsten Rekordlauf. Vergangenen Donnerstag hatte der DAX mit 24.479 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Nach einem zwischenzeitlichen Jahresplus von fast 23 Prozent fehlt dem Index nun eine klare Richtung. Auch leichte Kursgewinne bei US-Technologiewerten sowie in Asien am Morgen verleihen dem DAX zunächst keine neue Dynamik. Im Fokus steht am frühen Nachmittag die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Ökonomen rechnen mit einem Anstieg der Inflationsrate im Mai. Besonders im Blick stehen dabei mögliche Auswirkungen der US-Zollpolitik.

Im Fokus steht nun die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Ökonomen prognostizieren für Mai einen Anstieg von 0,2 Prozent zum Vormonat. Auf Jahressicht wird mit einer Inflationsrate von 2,4 Prozent gerechnet. Auch bei der Kerninflation, die schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel ausklammert, wird eine Beschleunigung erwartet - auf 2,9 Prozent nach zuvor 2,8 Prozent. Die monatliche Veränderung dürfte hier bei 0,3 Prozent liegen, nach 0,2 Prozent im April. Unverändert im Blick der Märkte bleibt zudem der Handelskonflikt zwischen den USA und China. "Ein Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA und China ist nach wie vor möglich und könnte eine Verkaufswelle von Risikoanlagen auslösen", warnt Linh Tran, Marktanalystin bei XS.com, laut Dow Jones Newswires. Zwar liege ein Rahmenabkommen vor, dieses müsse jedoch bis zum 10. August in einen verbindlichen Vertrag überführt werden - andernfalls würden die derzeit ausgesetzten Zölle wieder in Kraft treten.

An den US-Börsen ging es am Dienstag ruhig zu.

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich am Mittwoch in Grün.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 0,51 Prozent auf 38.408,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,54 Prozent höher bei 3.403,13 Indexpunkten.

Der Hang Seng in Hongkong steigt 0,94 Prozent auf 24.390,40 Zähler.

An den Börsen in Asien überwiegen am Mittwoch die positiven Tendenzen. Grund dafür sind Meldungen über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Laut Berichten wurde ein Rahmenabkommen erzielt, das jedoch noch von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bestätigt werden muss. Bislang sind zudem nur wenige Einzelheiten der Vereinbarung bekannt, wie Analysten der Maybank betonen. Die Euphorie bleibt allerdings verhalten - unter anderem deshalb, weil ein US-Berufungsgericht am Dienstag entschied, dass die US-Regierung ihre umfassenden Strafzölle vorerst beibehalten darf. Zudem halten sich viele Anleger im Vorfeld der anstehenden US-Inflationsdaten im weiteren Tagesverlauf zurück.

