Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 82,74 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 82,74 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 83,04 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 82,34 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 440.726 Nestlé-Aktien.

Am 19.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,26 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,82 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 11,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,50 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet

Analysten sehen für Nestlé-Aktie schwarz