Mehr als nur Pepsi Cola: Diese Marken gehören zu Pepsi

• PepsiCo ist in Nordamerika besonders erfolgreich• Finger Food, Cerealien und Getränke zählen zu Pepsis Produkten• Gerade Snacks machen den Konzern erfolgreich

Pepsi - einer der größten Nahrungsmittelhersteller der Welt

PepsiCo zählt neben Nestlé, Unilever und seinem direkten Konkurrenten Coca-Cola zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf rund 184 Milliarden Euro, Coca-Cola liegt mit rund 195 Milliarden Euro Marktkapitalisierung etwas darüber (Stand: 7. Juli 2020). In Deutschland dominiert Coca-Cola den Getränkemarkt, wie die Marktforscher von IRI 2019 ermittelt haben. Dies könnte gerade in Deutschland suggerieren, dass Pepsi weitaus weniger erfolgreich ist, als die Konkurrenz. Doch weit gefehlt, der amerikanische Konzern hat im ersten Quartal 2020 eine Umsatzsteigerung von zehn Prozent erreichen können, da sich Pepsi außerhalb Deutschlands, gerade in Amerika großer Beliebtheit erfreut. Hinzu kommt, dass Pepsi den meisten Umsatz nicht, wie oftmals vermutet, mit Getränken macht, sondern mit Snacks wie Chips und Nachos: Laut PepsiCos Finanzreport 2019 generierte das Unternehmen 46 Prozent seines Umsatzes mit Getränken und 54 Prozent mit Essen.

Pepsis Getränkemarken

PepsiCo besitzt allen voran die Getränkemarke Pepsi Cola, welche in verschiedenen Restaurants auf der Getränkekarte zu finden ist. Zudem gehören die Fruchtsaftmarken Tropicana und Punica zum Nahrungsmittelkonzern. Wer sich im Supermarkt für 7Up entscheidet, kauft ebenfalls ein Pepsi-Produkt und auch Getränke von Schwip Schwap und Brisk gehören zum Pepsi-Portfolio. Wer sich gerne als Erfrischung einen Lipton-Eistee holt, konsumiert bewusst oder unbewusst ein Pepsi-Produkt. Weitere Pepsi-Getränkemarken sind Aquafina, Mirinda, Mountain View, Sierra Mist und der Starbucks Frappuccino in der Flasche. Insgesamt erzielt PepsiCo mit seinen Getränken in Nordamerika den meisten Nettoumsatz, 32 Prozent seines gesamten Nettoumsatzes 2019 nahm der Konzern mit PepsiCo-Getränken ein.

Auch Finger Food gehört Pepsi

Neben PepsiCos Getränken ist Finger Food Pepsis zweite große Einnahmequelle. Unter der Frito-Lay-Division verkauft PepsiCo Chips und Knabbergebäck, darunter gleichnamige Lay´s Chips und Fritos. Neben Lay´s Chips und Fritos gehören die Finger Food-Marken Tostitos, Doritos, Cheetos, Ruffles und Walkers zu Pepsis Snack-Portfolio. In Nordamerika sorgte die Frito-Lay-Division 2019 für ein Viertel der Gesamt-Nettoeinnahmen.

Frühstücken mit Pepsi - Cerealien machen´s möglich

Die Marke Quaker Oats hat eine über 140 Jahre zurückreichende Geschichte, seit 2000 gehört sie zu PepsiCo. Das Unternehmen verdient sein Geld hauptsächlich mit Produkten aus Haferflocken, aber auch andere Cerealien wie Life Cereals oder Multigran Flakes gehören zum Angebot von Quaker Oats, ebenso Snacks wie Müsliriegel.

Interessant zu wissen: Pepsi ehemals Besitzer der größten Fastfood-Unternehmensgruppe

PepsiCo ist der ehemalige Besitzer der größten Unternehmensgruppe für Schnellrestaurants der Welt. PepsiCo kaufte einst die Fastfoodketten KFC, Pizza Hut und Taco Bell auf und bündelte diese unter der PepsiCo International Restaurant Unternehmensgruppe. Ende der 1990er brachte PepsiCo diese Unternehmensgruppe an die Börse, heute trägt sie den Namen Yum! Brands und ist die größte Unternehmensgruppe der Welt für Fastfood-Restaurants.

Marie-Sophie Steinbach / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: areeya_ann / Shutterstock.com, OlegDoroshin / Shutterstock.com