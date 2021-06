Mehr als ein Schokoriegel: Diese Marken gehören zu Mars

• Mars zählt zu den größten Unternehmen der Welt• Der Konzern ist noch heute in Familienhand• Mehr als 50 Marken gehören zu Mars

Mars unter den Top 10

Die Erfolgsgeschichte von einem der größten Konzerne der Welt begann 1911 in der US-Stadt Tacoma. Der Firmengründer Frank C. Mars bereitete dort seinen ersten Schokoriegel zu und begründete damit den Anfang des Unternehmens Mars. Was mit einer Süßigkeit begann, ist heute ein Megakonzern und zählt neben Nestlé, Danone, und Coca-Cola, zu den zehn größten Lebensmittelunternehmen der Welt. Denn es blieb nicht bei dem Schokoriegel, der später die Grundlage für das erste Snickers lieferte. Heute hat Mars, das nach wie vor in Familienhand ist, mehr als 50 Marken unter seinem Dach versammelt. Mittlerweile leitet die Familie das Unternehmen bereits in vierter Generation und das US-Magazin Forbes schätzt ihr Vermögen auf über 78 Milliarden Dollar. Weltweit arbeiten mehr als 100.000 Mitarbeiter für den Familienkonzern und produzieren nicht nur Schokoriegel wie Mars, Snickers, Bounty oder Twix, sondern auch Tiernahrung, Uncle Ben’s-Reis oder Kaffeeautomaten samt Heißgetränken.

Mars Petcare

Die bekanntesten Marken in der Tierbedarfssparte von Mars sind Cesar, Pedigree, Royal Canin, Sheba, Catsan, Kitekat, Frolic, Chappi, Whiskas und Trill. Dabei sind die Marken nicht nur in den amerikanischen Supermärkten zu finden, sondern auch in den meisten europäischen Super- und Drogeriemärkten. Der europäische Hauptsitz von Mars Petcare ist in Verden. Während das Unternehmen heute zwar in erster Linie durch seine Schokoriegel bekannt ist, waren es jedoch Petcare Produkte, die als erstes auf dem deutschen Markt erschienen.

Mars Wrigley - das Süßigkeitensortiment

Der Bereich Mars Wrigley Confectionary hat die zahlreiche bekannte Marken und Produkte unter sich versammelt, denn kaum jemand hat noch nie ein Snickers oder Twix probiert. Aber auch Wrigley´s Extra, Airwaves, Orbit und Hubba Bubba gehören zu dem Süßigkeiten-Imperium von Mars. Die Schokoladenprodukte Celebrations, Balisto, Bounty, Milky Way, Amicelli und natürlich der Mars-Riegel machen das Süßigkeiten-Sortiment komplett.

Mars Food

Doch Mars hat auch Lebensmittelmarken abseits von Kaugummis und Schokolade unter seinem Dach. Mars Food hat seinen Hauptsitz in London und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter in 12 verschiedenen Produktionsstätten. Insgesamt vertreibt Mars Food 13 Lebensmittelmarken in 30 Ländern und die bekanntesten Marken darunter sind Ebly, Miracoli und der Reisklassiker Uncle Ben´s.

Mars Drinks

Die Produkte in der Rubrik Mars Drinks dürften für viele die wohl unbekanntesten sein. Unter den Namen Klix oder Flavia stellt Mars in den USA Getränke-, Snack- und Kaffeeautomaten her und vertreibt diese hauptsächlich an Unternehmen für die Versorgung ihrer Mitarbeiter.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mars Incorporated, Hamik / Shutterstock.com