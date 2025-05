Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus

Kursentwicklung

Der Dow Jones notierte heute im negativen Bereich.

Am Freitag sank der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0,61 Prozent auf 41.603,07 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 16,601 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,228 Prozent auf 41.763,68 Punkte an der Kurstafel, nach 41.859,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 41.354,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 41.788,61 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 2,21 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 23.04.2025, einen Stand von 39.606,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Wert von 43.428,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2024, wurde der Dow Jones mit 39.065,26 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 sank der Index bereits um 1,86 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45.054,36 Punkte. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 0,92 Prozent auf 136,54 USD), Coca-Cola (+ 0,89 Prozent auf 71,77 USD), Procter Gamble (+ 0,50 Prozent auf 165,86 USD), Verizon (+ 0,44 Prozent auf 43,32 USD) und Walmart (+ 0,43 Prozent auf 96,34 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-3,63 Prozent auf 273,13 USD), Apple (-3,02 Prozent auf 195,27 USD), Nike (-2,12 Prozent auf 60,02 USD), Home Depot (-1,51 Prozent auf 320,50 EUR) und 3M (-1,44 Prozent auf 147,62 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 46.073.485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,982 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,74 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,35 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net