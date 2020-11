Johnson & Johnson: Diese Marken gehören zu dem Unternehmen

Mit diesem Produkt wurde Johnson & Johnson bekannt

Johnson & Johnson wurde 1886 von den Brüdern Robert, James und Edward Johnson in New Jersey gegründet. Bekannt wurde das Unternehmen ursprünglich über den Verkauf von Heftpflastern. Später erweiterte der Konzern seine Marken größtenteils durch die Übernahme anderer Unternehmen. Heute werden Pharmazieprodukte, Arzneimittel und Kosmetikgüter verkauft. Johnson & Johnson hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von mehr als 350 Milliarden US-Dollar vorzuweisen.

Hinter diesen Kosmetikprodukten steht Johnson & Johnson

Johnson & Johnsons Kosmetikartikel sind in so gut wie jedem Drogeriemarkt zu finden. So gehören die Cremes der Marken Johnson’s, bebe und Neutrogena zum Sortiment. bebe Young Care richtet sich an jüngere Haut, während bebe More für reifere Haut gedacht ist. Unter der Marke Neutrogena werden viele Produkte wie Waschlotionen und Bodylotions verkauft. Johnson & Johnson steht außerdem hinter der Marken PIZ BUIN und Penaten, welche Cremes und weitere Kosmetikgüter für Kinder herstellt. Le Petit Marseillais ist ebenfalls eine Johnson & Johnson-Marke.

Neben Cremes verkauft Johnson & Johnson unter den Marken o.b. und Carefree außerdem Hygieneartikel für Frauen. Ferner gehören die Marken LISTERINE und Regaine zu Johnson & Johnson. Bei ersterem handel es sich um Mundspülungen, letzteres ist ein Haarwuchsmittel.

Diese Arzneimittel sind Johnson & Johnson-Marken

Neben Kosmetikgütern vertreibt Johnson & Johnson außerdem Arzneimittel unter verschiedenen Marken. Dolormin-Schmerztabletten, Imodium-Durchfalltabletten und das Olynth-Nasenspray sind nur einige davon. In der Apotheke erwerben Kunden außerdem Produkte von Johnson & Johnson, wenn sie Produkte dieser Marken kaufen: REACTINE, Dolortripna, Microlax, Hexoral, KOMPENSAN, Livocab, Tispon, nicorette, Daktar und Visine. REACTINE und Livocab sollen gegen Allergien helfen, KOMPENSAN gegen Sodbrennen, Microlax gegen Darmerkrankungen, Daktar gegen Pilzinfektionen, Hexoral gegen Entzündungen im Mund, nicorette soll beim Abgewöhnen vom Rauchen helfen und Visine gegen nicht-bakterielle Augenerkrankungen. Zudem gehören Acuvue-Kontaktlinsen zum Johnson & Johnson-Sortiment.

