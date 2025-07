Aktien-Tipp Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktie unter der Lupe

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Medienberichterstattung habe sich zuletzt auf die Senkung der Konzernprognose aufgrund der Zölle fokussiert, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Die sei am vergangenen Freitag jedoch davon verschleiert worden, dass der Autobauer im Kernsegment sehr solide zugrunde liegende Ergebnisse meldete. Dies untermauere seine Ansicht, dass sich bei den Wolfsburgern vieles in die richtige Richtung bewege. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" in der Autobranche.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:18 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 98,42 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 27,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 629.771 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 17,8 Prozent. Voraussichtlich am 30.10.2025 wird Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

