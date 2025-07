Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Verlusten

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,1 Prozent auf 96,26 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 96,26 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,16 EUR. Bei 102,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.110.633 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 15,71 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,08 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,56 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,70 EUR an.

Am 25.07.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 17,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie dreht ins Plus: Erneute Senkung der Gewinnprognose 2025 vergrault Anleger nur kurz

TRATON-Aktie schwach: TRATON erwartet deutlichen Absatzrückgang und niedrigere operative Rendite

DZ BANK bescheinigt Halten für Volkswagen (VW) vz-Aktie