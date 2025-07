Nach Prognoseaussetzung

Der Autokonzern Stellantis traut sich wieder eine Finanzprognose für das laufende Jahr zu und erwartet für die zweite Jahreshälfte eine sequenzielle Verbesserung bei Umsatz und Profitabilität.

Der Konzern, der Marken wie Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, aber auch Fiat, Citroen und Opel unter seinem Dach vereint, hatte seine Jahresprognose im April ausgesetzt und diesen Schritt mit der Schwierigkeit begründet, die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle in Höhe von 25 Prozent auf das Marktvolumen und das Wettbewerbsumfeld vorherzusagen. Stellantis hat seitdem daran gearbeitet, seine Beschaffungsmöglichkeiten zu verbessern und die Produktion zu drosseln.

Wie der Autohersteller mitteilte, erwartet er nun für das zweite Halbjahr einen Anstieg des Nettoumsatzes gegenüber dem ersten Halbjahr, mit einer bereinigten operativen Gewinnmarge im niedrigen einstelligen Bereich und einem verbesserten industriellen freien Cashflow. Die bereinigte operative Gewinnmarge lag im ersten Halbjahr bei 0,7 Prozent.

Der Konzern veröffentlichte vergangene Woche vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr, da sich eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Analysten und der tatsächlichen Leistung des Unternehmens abzeichnete. Die US-Zölle belasteten das Ergebnis mit rund 300 Millionen Euro. Gleichzeitig schlugen Restrukturierungsmaßnahmen und höhere Kosten bei dem Autohersteller zu Buche.

Wie Stellantis am Dienstag bekannt gab, rechnet der Konzern für dieses Jahr mit Zollbelastungen in Höhe von insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro. In dieser Summe sind die bereits im ersten Halbjahr angefallenen 300 Millionen Euro enthalten.

An der EURONEXT in Paris verliert die Stellantis-Aktie am Dienstag zeitweise 0,01 Prozent auf 8,274 Euro.

Von Dominic Chopping

DOW JONES