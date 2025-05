10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX seitwärts erwartet

Der DAX dürfte am Dienstag angesichts fehlender Impulse weiter um die 24.000-Punkte-Marke pendeln. In vorbörslichen Indikationen zeigt er sich zeitweise um mimimale 0,09 Prozent tiefer bei 24.005 Zählern.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Die wichtigsten asiatischen Märkte zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. In Tokio ist der Nikkei 225 im Handelsverlauf ins Plus gedreht und gewinnt nun zeitweise 0,25 Prozent auf 37.627 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite gleichzeitig 0,24 Prozent auf 3.339 Zähler. In Hongkong fällt der Hang Seng unterdessen um 0,10 Prozent auf 23.259 Stellen.

3. EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein

Der Automarkt in der Europäischen Union hat im April etwas Fuß gefasst. Zum ersten Mal in diesem Jahr wurden in einem Monat mehr Pkw neu zugelassen als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

4. Meta beginnt mit Verwendung von deutschen Nutzerdaten für KI-Training

Der Facebook-Konzern Meta kann ab sofort in großem Stil damit beginnen, seine Systeme mit Künstlicher Intelligenz mit Nutzerdaten aus Deutschland zu trainieren. Zur Nachricht

5. Xiaomi-Anleger warten auf Bilanz

Am Mittag stehen die Quartalszahlen von Xiaomi auf der Agenda. Was Analysten erwarten

6. Uber erweitert Geschäftsfeld in Deutschland: Einstieg in den Kurierdienstmarkt

Der Fahrtenvermittler und Essenslieferant Uber wird künftig in Deutschland auch den Transport von Gegenständen vermitteln. Der neue Service "Uber Courier" sei von sofort an in Berlin, Köln, München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Mannheim verfügbar. Zur Nachricht

7. Nordex sichert sich neue Windkraftaufträge aus Frankreich

Nordex hat sich in Frankreich zwei Aufträge über die Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen für zwei separate Windparks gesichert. Zur Nachricht

8. Manchester United gibt Abschied von Eriksen bekannt

Manchester United und Fußball-Star Christian Eriksen gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag des 33 Jahre alten Dänen wird nicht verlängert, wie Manchester United nach Abschluss der Premier-League-Saison mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstagmorgen tiefer. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 61,19 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,29 auf 63,83 Dollar zurückfiel.

10. Euro etwas tiefer

Der Euro hat zum US-Dollar etwas an Wert verloren. Am Dienstagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung zeitweise 1,1368, nachdem der Euro am Vortag noch bei 1,1381 US-Dollar notiert hatte.