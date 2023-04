Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

• DeFi und NFT: Die Kombination eröffnet neue Möglichkeiten• Lending als Gamechanger auf dem NFT-Markt• Verleihen von Ingame-Gegenständen in Play-to-Earn

Non Fungible Token hatten 2022 einen regelrechten Boom erfahren und waren in aller Munde. Doch nachdem einzelne digitale Kunstwerke Höchstpreise erzielten, schien das Interesse zunächst abzuflachen und die Handelsvolumina nahmen seit Mai 2022 deutlich ab. Ein Wettstreit am NFT-Markt trieb jedoch Ende Februar die Handelsumsätze auf der Ethereum-Blockchain erstmals seit Mai 2022 wieder über die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Den NFT-Handel dominiert neben OpenSea der erst im Oktober letzten Jahres an den Start gegangene NFT-Marktplatz Blur, der mit einer Airdrop-Kampagne des eigenen Coins BLUR für Aufsehen sorgte.

Ein weiterer Faktor für die wieder ansteigende Beliebtheit des NFT-Marktes bei den Investoren könnten die neuen, schnell wachsenden Möglichkeiten sein, die Kombinationen von dezentralen Finanzanwendungen und NFTs bieten.

Ein neuer Trend am Krypto-Markt ist das NFT-Lending, das in Medienberichten schon als Gamechanger für den NFT-Markt gefeiert wird. Hier werden die NFTs gegen Zinsen verliehen oder als Rücklage für einen Kredit verwendet. NFTs können also als Sicherheit bei entsprechenden Plattformen hinterlegt werden, um einen Kryptokredit zu erhalten, beispielsweise in Ethereum oder anderen Coins. Der Kreditnehmer zahlt entsprechende Zinsen an die Plattform und erhält seinen NFT zurück, sobald der Kredit getilgt ist. Wird dieser nicht vertragsgemäß getilgt, kann das Krypto-Lending-Unternehmen den NFT einbehalten um durch den Verkauf die Verluste auszugleichen.

NFT-Lending-Boom: Die dominierenden Plattformen

Derzeit dominieren die beiden Plattformen ParaSpace und NFTfi den NFT-Lending Markt, der mit einer täglichen Userzahl von knapp über 2.000 zwar noch recht klein, aber nicht zu unterschätzen ist. ParaSpace, das auf Twitter mit dem Slogan "borrow anything against everything" wirbt, konnte seine Umsätze am deutlichsten steigern und hat eine erfolgreiche Kampagne lanciert. Mithilfe des Prinzips "Buy Now, Pay Later" können die User etwa bekannte NFTs, die beispielsweise auf OpenSea gelistet und von ParaSpace unterstützt werden, auf Kredit kaufen.

Laut BTC ECHO wird der überwiegende Teil des Umsatzes mit NFTs von Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club und Cryptopunk, also den Blue Chip-NFTs, generiert. Dies sicherlich auch, da viele Plattformen aufgrund des geringeren Risikos nur bekannte NFTs oder wertvolle Sammlungen beleihen.

Krypto-Games: Ein wachsender Markt

Den Wert ihrer digitalen Vermögenswerte können die Anleger aber auch in Krypto-Games einsetzen, wenn sie etwa Ingame-Gegenstände an Mitspieler gegen Gebühr verleihen. Die Plattform DappRadar vergleicht die Idee, ungenutzte digitale Vermögenswerte zur Wertsteigerung zu verwenden, mit dem Prinzip von Airbnb, das zur weltweit größten Buchungsplattform wurde, ohne je auch nur ein Hotelzimmer besessen zu haben.

Der Play-to Earn-Sektor hat mittlerweile ein NFT-Handelsvolumen von über einer Milliarde US-Dollar erreicht und erfreut sich weiter steigender Beliebtheit. In zahlreichen Play-to-Earn-Games, wie etwa Axie Infinity, müssen die Spieler allerdings zunächst finanziell in Vorleistung gehen, was sich als große Hürde erweisen kann. Über Apps können sich die Spieler etwa entsprechende Waffen gegen Gebühr leihen, um das nächste Level zu erreichen. Durch steigende Energiepreise wurde diese Entwicklung sogar noch weiter vorangetrieben, und es kam unter anderem auf den Philippinen zur Bildung sogenannter Gilden, die Leihdienste für Ingame-Güter aufgebaut haben.

