Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Airbnb zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 137,98 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 15:52 Uhr 1,8 Prozent. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,26 USD zu. Bei 138,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 96.248 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 163,92 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 38,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Am 01.05.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,27 Mrd. USD – ein Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,17 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

