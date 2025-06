Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 135,82 USD ab.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 135,82 USD. Bei 135,32 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 136,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 123.647 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Airbnb am 06.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

