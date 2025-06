Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 ging mit Verlusten aus dem Donnerstagshandel.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,80 Prozent schwächer bei 21.547,43 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,278 Prozent höher bei 21.782,34 Punkten, nach 21.721,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 21.891,89 Punkte, das Tagestief hingegen 21.472,77 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,30 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 05.05.2025, mit 19.967,94 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 20.628,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19.035,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 2,73 Prozent. Bei 22.222,61 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Dollar Tree (+ 9,08 Prozent auf 96,67 USD), Atlassian (+ 3,64 Prozent auf 218,60 USD), Micron Technology (+ 2,94 Prozent auf 106,29 USD), Airbnb (+ 2,83 Prozent auf 137,29 USD) und Synopsys (+ 1,90 Prozent auf 482,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Tesla (-14,26 Prozent auf 284,70 USD), Palantir (-7,77 Prozent auf 119,91 USD), Lucid (-4,48 Prozent auf 2,13 USD), Enphase Energy (-4,31 Prozent auf 41,30 USD) und Costco Wholesale (-3,89 Prozent auf 1.010,81 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 63.707.949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,031 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net