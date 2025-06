10 vor 9

Eine Mischung aus wichtigen Wirtschaftsdaten, politischen Entwicklungen und Unternehmensnachrichten könnte die Märkte heute kräftig bewegen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor leichterem Auftakt

Der DAX verliert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,24 Prozent auf 23.941,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Abgaben

In Tokio büßt der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit 1,33 Prozent ein auf 37.459,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es am Freitag indes etwas weniger steil bergab: Der Shanghai Composite verlor bis Handelsende 0,47 Prozent auf 3.347,49 Einheiten. Hier findet am heutigen Montag wegen des Drachenbootfestes kein Handel statt.

Derweil knickt der Hang Seng in Hongkong um 1,71 Prozent ein auf 22.891,84 Einheiten.

3. Trump plant Verdoppelung der Stahlzölle - Start schon in dieser Woche möglich

US-Präsident Donald Trump will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln. Zur Nachricht

4. Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen. Zur Nachricht

5. Meyer Burger-Aktie: Deutsche Tochtergesellschaften stellen Insolvenzantrag

Nach Finanzschwierigkeiten und Kurzarbeit haben die deutschen Tochtergesellschaften des Solarherstellers Meyer Burger mit zusammen gut 600 Mitarbeitern Insolvenz beantragt. Zur Nachricht

6. Stabile Wirtschaftsprognosen: OPEC+ erhöht Ölproduktion ab Juli

Eine Kerngruppe des Ölkartells OPEC+ setzt ihre Ausweitung der Fördermengen im Sommer fort. Zur Nachricht

7. thyssenkrupp-Aktie: thyssenkrupp Steel will Sozialplan für Stellenabbau

Deutschlands größte Stahlfirma thyssenkrupp Steel Europe will nach einem Medienbericht an dem Ende November angekündigten Abbau von 11.000 Stellen festhalten und strebt dazu einen Sozialplan an. Zur Nachricht

8. Nach Trumps Zoll-Ankündigung: EU droht mit Gegenzöllen noch vor dem 14. Juli

Die EU übt scharfe Kritik an der neuen Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump und droht mit einer Reaktion noch vor dem Sommer. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen - Angebotsausweitung durch OPEC+ und Geopolitik wieder im Fokus

Die Ölpreise haben zum Wochenauftakt vor allem im Zuge der Angebotserhöhung durch Mitglieder des Ölkartells OPEC+ deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Montagmorgen 64,28 US-Dollar und damit 1,50 US-Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 1,70 Dollar auf 62,49 Dollar.

10. Euro leicht höher

Der Euro hat zum Start in die Woche, in der unter anderem am Donnerstag die mit Spannung erwartete EZB-Zinsentscheidung ansteht, leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel am Montag 1,1383 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend.