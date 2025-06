DAX aktuell

Der DAX musste zum Start in die neue Woche einen leichten Rückschlag hinnehmen, die 24.000-Punkte-Marke blieb aber weiter einigermaßen in Reichweite.

Der DAX eröffnete mit einem Abschlag und blieb im weiteren Verlauf unterhalb der Nulllinie. Er schloss 0,28 Prozent tiefer bei 23.930,67 Punkten.

Am 28.05.2025 erst hatte das Börsenbarometer bei 24.325,97 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, am 27. Mai war bei 24.226,49 Zählern zudem ein neuer Rekordschlussstand erreicht worden.

Zollchaos geht weiter

In der neuen Woche dürfte die US-Zollpolitik die Anleger nicht loslassen. Diese wurde durch Trump wieder verschärft. Am Samstag hatte Präsident Donald Trump eine Zollerhöhung für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts angekündigt. Die EU übte scharfe Kritik und drohte mit einer Reaktion noch vor dem Sommer.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Gericht für internationalen Handel in New York fast alle von Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz angeordneten Zölle für rechtswidrig erklärt. Postwendend hatte aber ein Berufungsgericht die Maßnahmen wieder in Kraft gesetzt - vorläufig. Auf das Zoll-Wirrwarr reagieren Anleger inzwischen aber eher gelassen. Die Kursausschläge fallen im Vergleich mit jenen nach dem ersten gravierenden Zollschock von Anfang April wesentlich moderater aus.

EZB-Zinsentscheid rückt in den Fokus

Ebenfalls am Donnerstag steht die Leitzinsentscheidung der EZB an. Die Verunsicherung, die von der US-Regierung beim Thema Zölle ausgehe, belaste gleichwohl das Wirtschaftswachstum in großen Teilen der Welt, schrieb der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater. Doch die wirtschaftliche Schwäche wirke zumindest beruhigend auf die Inflation. So hätten die gerade erst veröffentlichten Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im Mai bestätigt, dass die Inflation hierzulande inzwischen wieder im Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB) liege, so Kater.

Die EZB strebt ein mittelfristiges Inflationsziel von 2 Prozent an. In der Eurozone lag die Teuerung im April bei 2,2 Prozent. Bei welchem Wert sie im Mai gelegen hat, erfahren die Anleger am Dienstag. Auf die am Donnerstag anstehende Leitzinsentscheidung der EZB dürften die Zahlen keinen Einfluss mehr nehmen. Marktteilnehmer gehen fest davon aus, dass die Notenbank den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte senken wird.

Der Inflationsdruck in der Eurozone lasse schneller nach als gedacht, sagte der Chefvolkswirt der ING Bank, Carsten Brzeski, und verwies auf den erstarkten Euro und die gesunkenen Ölpreise als Folge der erratischen Wirtschaftspolitik der USA.

Mit weiteren Leitzinssenkungen und sich aufhellenden Konjunkturindikatoren verbessere sich das fundamentale Umfeld, schrieben die Experten der Commerzbank.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX