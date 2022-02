Aktie in diesem Artikel UmweltBank 16,20 EUR

2,86% Charts

News

Analysen

UmweltBank 16,20 EUR 2,86% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) eine deutliche positive Entwicklung des Neukreditvolumens erzielt, beim Vorsteuergewinn aber nur eine leichte Steigerung verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Geschäftsvolumen, also die Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten und anderen Verpflichtungen, zum 31.12.2021 um 19,7 Prozent auf 6.456 Mio. Euro (31.12.2020: 5.393 Mio. Euro) gestiegen. Ursprünglich habe das Management mit einem Anstieg des Geschäftsvolumens auf 5,8 Mrd. EUR kalkuliert, mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2021 die Guidance aber auf 6,4 Mrd. Euro angehoben. Im Vergleich zum deutlichen Geschäftsanstieg sei aber nur eine leichte Steigerung des Vorsteuerergebnisses auf 38,09 Mio. Euro (GJ 2020: 37,85 Mio. Euro) verzeichnet worden.

Nach Darstellung der Analysten habe die UmweltBank AG mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 publiziert. Demnach rechne der Vorstand mit steigenden Erträgen, denen jedoch höhere Aufwendungen gegenüberstehen, so dass nur eine konstante Entwicklung des Vorsteuerergebnisses von ca. 38 Mio. Euro erwartet werde. In der Folge passe das Analystenteam die bisherigen Prognosen an die neue Unternehmens-Guidance an und kalkuliere für 2022 mit einem Vorsteuerergebnis von 38,47 Mio. Euro (zuvor: 41,18 Mio. Euro). In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 19,05 Euro (zuvor: 21,00 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.02.2022, 13:35 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 24.02.2022 um 10:01 Uhr fertiggestellt und am 24.02.2022 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23445.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.