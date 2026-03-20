DAX 21.905 -2,1%ESt50 5.388 -2,1%MSCI World 4.213 -0,7%Top 10 Crypto 9,0590 -0,2%Nas 21.648 -2,0%Bitcoin 59.547 +1,5%Euro 1,1488 -0,6%Öl 113,4 +3,5%Gold 4.264 -5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Scholastic (SCHL) im Pivotal-Point-Check: Kinderbuch-Riese kauft 23 % der eigenen Aktien - Startschuss für eine neue Wachstumsstory? Scholastic (SCHL) im Pivotal-Point-Check: Kinderbuch-Riese kauft 23 % der eigenen Aktien - Startschuss für eine neue Wachstumsstory?
Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brenntag Aktie

Kaufen
Verkaufen
Brenntag Aktien-Sparplan
49,52 EUR +1,43 EUR +2,97 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7 Mrd. EUR

KGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1DAHH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTGF

Barclays Capital

Brenntag SE Equal Weight

11:16 Uhr
Brenntag SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
49,52 EUR 1,43 EUR 2,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Anil Shenoy kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebitda), nachdem der Chemikalienhändler die Konsensschätzung verfehlt hatte. Die Aktie sei zwar im historischen Vergleich niedrig bewertet, doch damit werde sie im Einklang mit dem Konkurrenten IMCD gehandelt und mit einem Aufschlag im Vergleich zu Azelis. Er bevorzugt weiterhin besser als Brenntag spezialisierte Distributoren./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Equal Weight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
49,13 €		 Abst. Kursziel*:
-14,51%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
49,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,19%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

11:16 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13.03.26 Brenntag Hold Warburg Research
13.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Analyse im Blick Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet Brenntag SE-Aktie Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet Brenntag SE-Aktie
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag tiefer
finanzen.net XETRA-Handel DAX zum Start des Montagshandels im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Freitagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag zurück
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025
Zacks Westlake Unit Expands India Distribution Partnership With Brenntag
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Stefanie Berlinger, buy
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Brenntag SE zu myNews hinzufügen