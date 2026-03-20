Brenntag Aktie
Marktkap. 7 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Anil Shenoy kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebitda), nachdem der Chemikalienhändler die Konsensschätzung verfehlt hatte. Die Aktie sei zwar im historischen Vergleich niedrig bewertet, doch damit werde sie im Einklang mit dem Konkurrenten IMCD gehandelt und mit einem Aufschlag im Vergleich zu Azelis. Er bevorzugt weiterhin besser als Brenntag spezialisierte Distributoren./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Equal Weight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
49,13 €
|Abst. Kursziel*:
-14,51%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
49,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,19%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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