Brenntag Aktie

48,66 EUR -0,79 EUR -1,60 %
Marktkap. 7,36 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Goldman Sachs Group Inc.

Brenntag SE Buy

12:36 Uhr
Brenntag SE Buy
Brenntag SE
48,66 EUR -0,79 EUR -1,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Jahresausklang von 2025 entspreche den Erkenntnissen aus den Berichten der anderen Chemiehändler Azelis und IMCD, schrieb Suhasini Varanasi am Mittwoch. In der kommenden Woche erwartet die Expertin im Zuge des vollständigen Geschäftsberichts insbesondere Signale zum aktuellen Verlauf./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,36 €		 Abst. Kursziel*:
32,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,52%
Analyst Name:
Suhasini Varanasi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

12:36 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
03.02.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

