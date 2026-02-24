Brenntag Aktie
Marktkap. 7,36 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Jahresausklang von 2025 entspreche den Erkenntnissen aus den Berichten der anderen Chemiehändler Azelis und IMCD, schrieb Suhasini Varanasi am Mittwoch. In der kommenden Woche erwartet die Expertin im Zuge des vollständigen Geschäftsberichts insbesondere Signale zum aktuellen Verlauf./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Buy
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,36 €
|Abst. Kursziel*:
32,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,52%
|
Analyst Name:
Suhasini Varanasi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|12:36
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)