Brenntag Aktie
Marktkap. 6,74 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Die Zielvorgabe des Chemikalienhändlers für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 impliziere keine nennenswerte Verschlechterung der Preise und Nachfrage, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Brenntag Underperform
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
47,17 €
|Abst. Kursziel*:
-10,96%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
47,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
