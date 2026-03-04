DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2390 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
Brenntag SE
Brenntag SE
47,74 EUR
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Die Zielvorgabe des Chemikalienhändlers für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 impliziere keine nennenswerte Verschlechterung der Preise und Nachfrage, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Underperform

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
47,17 €		 Abst. Kursziel*:
-10,96%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
47,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,02%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

11:56 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:26 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
09:46 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
04.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Buy-Einstufung Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Brenntag SE-Aktie Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Brenntag SE-Aktie
StockXperts Brenntag: Vorsicht ist angesagt!
finanzen.net Brenntag-Aktie profitiert: Sparkurs verschärft und weitere Einsparungen bis 2027 angepeilt
dpa-afx ROUNDUP: Brenntag blickt vorsichtig auf 2026 - Sparkurs verschärft
finanzen.net Brenntag SE-Analyse: Underperform-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
finanzen.net Barclays Capital: Equal Weight für Brenntag SE-Aktie
finanzen.net DAX aktuell: DAX gibt zum Start nach
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich
EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025
Zacks Westlake Unit Expands India Distribution Partnership With Brenntag
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Stefanie Berlinger, buy
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
