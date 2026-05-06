Zalando Aktie
Marktkap. 5,37 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler sei im ersten Quartal dank der Auflösung von Rückstellungen ein wenig stärker gewachsen als erwartet, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,19 €
|Abst. Kursziel*:
73,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,91%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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