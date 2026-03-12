Gehaltserhöhung

Mehr Geld bedeutet nicht automatisch mehr finanzieller Spielraum. Lifestyle-Inflation kann dazu führen, dass höhere Einnahmen direkt in steigende Ausgaben fließen und Ersparnisse kaum wachsen. Wer dieses Phänomen versteht, kann bewusst gegensteuern.

Was Lifestyle-Inflation bedeutet

Lifestyle-Inflation beschreibt die Tendenz, mit steigendem Einkommen auch den Konsum zu steigern, statt Ersparnisse oder Investitionen zu erhöhen. Dauerhafte Kosten wie größere Wohnungen, teurere Autos oder häufigere Freizeitangebote werden oft zur neuen Normalität. Laut der ING ist dies ein schleichender Effekt, der langfristig die finanzielle Unabhängigkeit gefährden kann.

Wer­bung Wer­bung

Aktuelle Sparfähigkeit vieler Haushalte kritisch

Eine aktuelle Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken zeigt, dass viele Haushalte ihre Sparziele deutlich verfehlen. Im Schnitt geben die Befragten an, 298 Euro im Monat sparen zu wollen. Laut der Studie werden aber nur 192 Euro gespart, somit entsteht eine Lücke von 106 Euro. Die Studie zeigt, dass die meisten Bundesbürger ihre Sparziele verfehlen.

Warum viele gar nicht merken, dass sie betroffen sind

Lifestyle-Inflation passiert oft unbemerkt. Belohnungsgefühle, sozialer Vergleich und der Wunsch, mit dem Umfeld mitzuhalten, spielen eine große Rolle. Schnell wird ein höherer Lebensstil zur Gewohnheit. Werbung und soziale Medien verstärken den Eindruck, dass höherer Konsum gleich mehr Lebensqualität bedeutet.

Strategien gegen die Kostenfalle

Laut der ING lassen sich die Auswirkungen der Lifestyle-Inflation durch gezielte Strategien eindämmen. Zunächst ist es wichtig, das eigene Konsumverhalten bewusst zu reflektieren und unnötige Ausgaben zu vermeiden. Finanzielle Ziele wie der Aufbau eines Notgroschens, Altersvorsorge oder geplante Anschaffungen helfen, den Fokus auf Sparen und Investieren zu legen. Eine detaillierte Budgetplanung mit regelmäßiger Überprüfung sorgt dafür, dass Einnahmen und Ausgaben im Blick bleiben und Einsparpotenziale erkannt werden. Automatisches Sparen über feste Überweisungen auf Sparkonten oder Investmentfonds erleichtert es, die Sparquote konstant hochzuhalten, auch bei steigenden Einnahmen. Schließlich empfiehlt ING, sich nicht an anderen zu orientieren und soziale Vergleiche zu vermeiden, um unnötigen Konsumdruck zu reduzieren. So lassen sich finanzielle Freiheit und langfristige Stabilität trotz steigender Einnahmen sichern.

Redaktion finanzen.net