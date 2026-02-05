DAX 24.995 -0,1%ESt50 6.067 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.924 -1,7%Euro 1,1903 -0,1%Öl 69,42 +0,4%Gold 5.054 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 TUI TUAG50 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse
DuPont-Aktie klettert: Mehr Wachstum in 2026 geplant als erwartet DuPont-Aktie klettert: Mehr Wachstum in 2026 geplant als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
26,13 EUR +0,33 EUR +1,26 %
STU
26,07 EUR +0,33 EUR +1,28 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 71 Mrd. EUR

KGV 11,38 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

Goldman Sachs Group Inc.

ING Group Buy

13:26 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
26,13 EUR 0,33 EUR 1,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Bank an. Mit seinen Ergebnisprognosen bis 2028 sieht er sich um etwa 8 Prozent über dem Konsens. Hallam rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,08 €		 Abst. Kursziel*:
11,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,98%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

13:26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 ING Group Overweight Barclays Capital
03.02.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Evotec, Fraport, ING Groep, Sartorius, Nordex
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die ING Group-Aktie ein
finanzen.net ING Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ING-Aktie etwas höher: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an
dpa-afx ROUNDUP: Großbank ING will nach Gewinnrückgang wieder höher hinaus
dpa-afx ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks ING Groep (ING) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen