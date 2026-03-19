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ISIN NL0011821202

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Symbol INGVF

Jefferies & Company Inc.

ING Group Hold

15:16 Uhr
ING Group Hold
Aktie in diesem Artikel
ING Group
22,14 EUR 0,24 EUR 1,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Laut Analyst Theo Massing befinden sich niederländische Banken wie die ING in einem neuen Kostenzyklus. Arbeitsintensität werde gegen Infrastrukturintensität getauscht, schrieb er am Montag. Künstliche Intelligenz sollte dazu beitragen, manuelle Arbeit zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen und den Service zu verbessern, doch langfristig könnten die Einsparungen bei den Vollzeitstellen durch höhere Ausgaben für IT-Infrastruktur kompensiert werden. Er ziehe weiterhin ABN Amro der ING vor. Der Abbau von Vollzeitstellen für digitalisierte Banken sei nach wie vor der greifbarste Hebel für kurzfristige Kosteneinsparungen und ABN habe hier die geringeren Risiken./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Hold

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,28 €		 Abst. Kursziel*:
25,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,50%
Analyst Name:
Theo Massing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10.02.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 ING Group Overweight Barclays Capital
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