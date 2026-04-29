ING Group Aktie

24,19 EUR +0,44 EUR +1,85 %
STU
24,11 EUR +0,38 EUR +1,58 %
HAML
Marktkap. 67,27 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

Barclays Capital

ING Group Overweight

09:36 Uhr
ING Group Overweight
ING Group
24,19 EUR 0,44 EUR 1,85%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals wertet Namita Samtani am Donnerstagmorgen als solide beziehungsweise ansehnlich. Eine leichte Enttäuschung sieht sie in den sonstigen Erträgen, die enttäuscht hätten. Die Aktienrückkäufe entsprächen den Erwartungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,31 €		 Abst. Kursziel*:
15,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,75%
Analyst Name:
Namita Samtani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

09:36 ING Group Overweight Barclays Capital
16.04.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.04.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 ING Group Overweight Barclays Capital
10.04.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
