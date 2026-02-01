GNW-News: SeaArt AI überschreitet leise die Marke von 30 Millionen monatlich aktiven Nutzern - Creator-Community wächst rasant

^TOKIO, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeaArt, ein Unternehmen für generative

KI-Technologie, hat sich mit seinem Flaggschiffprodukt SeaArt AI an die Spitze

des Marktes gesetzt und ist nun die weltweit meistbesuchte KI-Community für

Content Creation. Zum Ende Januar 2026 verzeichnete SeaArt AI über 30 Millionen

monatlich aktive Nutzer, mehr als 50 Millionen registrierte Nutzer sowie einen

jährlich wiederkehrenden Umsatz von nahezu 50 Millionen US-Dollar. Die Nutzer

verbringen dabei mehr als dreimal so viel Zeit auf der Plattform wie auf

vergleichbaren Angeboten.

Das rasante Wachstum von SeaArt AI beruht auf einer klaren Differenzierung:

Statt?Effizienz" verkauft die Plattform Emotionen. Während sich die meisten KI-

Anwendungen auf Modellentwicklung und Produktivitätssteigerung konzentrieren -

und dabei oft mit hoher Nutzerabwanderung kämpfen -, setzt SeaArt AI bewusst auf

emotionale Werte und kreativen Ausdruck. So wird aus einem Tool, das

ursprünglich dazu gedacht war, Zeit zu sparen, ein Unterhaltungsprodukt, mit dem

Nutzer gerne Zeit verbringen.

Ein weiterer Treiber des Erfolgs von SeaArt AI ist seine Community. Als

dezentrale PUGC-Community (Professional User-Generated Content) hat die

Plattform inzwischen mehr als 2 Millionen KI-generierte kreative Assets

aufgebaut. Nutzer zahlen dabei gezielt für Inhalte, die visuell ansprechend,

unterhaltsam und exakt auf ihren individuellen Geschmack zugeschnitten sind.

PUGC überführt komplexe technische Prozesse in wiederverwendbare Workflows und

Vorlagen. Dadurch wird es auch weniger erfahrenen Nutzern ermöglicht, mühelos

hochwertige Inhalte zu erstellen.

Hinter diesem Erfolg steht ein erfahrenes Team mit globaler Gaming-Expertise und

tiefem Branchenwissen im Content-Bereich. Die Erfahrungen aus dem Betrieb

hochkomplexer Spiele wurden gezielt auf den Aufbau von KI-Communities

übertragen. Das erklärt, warum die Plattform in Bezug auf die durchschnittliche

Nutzungsdauer eher wie ein fesselndes Online-Spiel als ein klassisches Kreativ-

Tool funktioniert.

Aufbauend auf der Dynamik von SeaArt AI kündigte SeaArt Anfang dieses Jahres die

weltweite Einführung von SeaVerse an - ein wichtiger Schritt hin zu einer

kreativen Konsumplattform für alle Modalitäten. SeaVerse bietet einen?End-to-

End"-AI-Workflow, der alle Schritte von der Kreation bis zur finalen Ausgabe in

einem durchgängigen Arbeitsbereich integriert. Die Plattform nutzt die

Erfahrungen des PUGC-Community-Ökosystems von SeaArt und gibt noch mehr Nutzern

die Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben - vom Erstellen bis zur

Monetarisierung von Inhalten.

Wie ein erfahrener Investor feststellte:?SeaArt ist erfolgreich, weil es sich

nicht als KI-Unternehmen versteht, sondern als Content-Community-Unternehmen,

das die menschliche Natur versteht." Die Vision von SeaArt ist klar: die

weltweit führende interaktive KI-Unterhaltungsplattform zu werden. Technologie

mag irgendwann veralten, doch Ästhetik, die bei den Nutzern Anklang findet,

bleibt stets wertvoll und selten.

